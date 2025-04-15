Спецпосланник Трампа назвал ключевой для соглашения по Украине вопрос

Уиткофф: Ключ к соглашению по Украине находится в вопросе пяти территорий

Ключ к заключению соглашения по Украине находится в вопросе пяти территорий, однако мирное урегулирование конфликта этим не ограничивается. Такое заявление сделал спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф в интервью Fox News.

«Это мирное соглашение касается так называемых пяти территорий, но оно подразумевает гораздо большее. Есть протоколы безопасности. Нет НАТО, пятой статьи НАТО. Я имею в виду, что здесь много деталей. Это сложная ситуация, в основе которой лежат некоторые реальные проблемы, происходящие между двумя странами», — сказал он.

Уиткофф не объяснил, о каких именно территориях шла речь, но, вероятно, он имел в виду Крым, Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области.

Комментируя прошедшую в Санкт-Петербурге встречу с президентом России Владимиром Путиным, спецпосланник Трампа также отметил, что в рамках урегулирования конфликта появилась возможность оказаться «на грани чего-то важного для всего мира».

Кроме того, по его словам, российский лидер во время встречи обратился к американской стороне с просьбой обеспечить постоянный мир на Украине. По словам Уиткоффа, переговорщикам потребовалось некоторое время, чтобы к этому прийти.