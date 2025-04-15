Стало известно о цепляющихся за каждую пядь земли бойцах ВСУ под Курском

WarGonzo: Бойцы ВСУ цепляются за каждую пядь земли в Курской области

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) цепляются за каждую пядь земли в Курской области. Об этом стало известно из публикации проекта военкора Семена Пегова WarGonzo в Telegram.

По информации издания, ВСУ надеются сохранить присутствие под Курском как можно дольше. В то же время российские подразделения продолжают атаковать позиции противника.

«Продолжаются бои в районе населенных пунктов Олешня и Горналь», — сообщили в WarGonzo.

Ранее, 13 апреля, сообщалось, что ВСУ бросили все свои силы на то, чтобы удержать контроль над селом Горналь.