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08:38, 15 апреля 2025Россия

Стало известно о цепляющихся за каждую пядь земли бойцах ВСУ под Курском

WarGonzo: Бойцы ВСУ цепляются за каждую пядь земли в Курской области
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) цепляются за каждую пядь земли в Курской области. Об этом стало известно из публикации проекта военкора Семена Пегова WarGonzo в Telegram.

По информации издания, ВСУ надеются сохранить присутствие под Курском как можно дольше. В то же время российские подразделения продолжают атаковать позиции противника.

«Продолжаются бои в районе населенных пунктов Олешня и Горналь», — сообщили в WarGonzo.

Ранее, 13 апреля, сообщалось, что ВСУ бросили все свои силы на то, чтобы удержать контроль над селом Горналь.

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