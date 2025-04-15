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11:37, 15 апреля 2025Бывший СССР

Стало известно о возгорании оптовой базы после обстрела ВСУ

В Новой Каховке загорелась оптовая база после обстрела ВСУ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Оптовая база загорелась в Новой Каховке Херсонской области после обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко, передает ТАСС.

«Сегодня в 07:05 по московскому временив Новой Каховке в результате обстрела загорелась оптовая база "Мегаполис" на Промышленной улице», — заявил чиновник.

Пожарные расчеты не привлекались к тушению из-за активности дронов ВСУ, добавил Василенко. Позже они начали тушение, вопреки угрозе.

Ранее в Курской области произошла массированная атака дронов. Под удар попали жилые многоэтажные дома, гараж скорой помощи и другие гражданские постройки.

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