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20:37, 15 апреля 2025Экономика

Путин заметил улучшение ситуации с инфляцией в России

Путин рассказал об изменении ситуации с инфляцией в России в лучшую сторону
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Ситуация с инфляцией в России постепенно меняется в лучшую сторону, есть и тенденции к улучшению макроэкономических показателей. Об этом на расширенном заседании президиума Госсовета заявил президент страны Владимир Путин, передает РИА Новости.

Заседание было посвящено развитию инфраструктуры для жизни. По мнению главы государства, улучшение основных показателей в экономике позволит оперативно выполнять все намеченные планы.

Он подчеркнул, что такие вопросы являются важнейшими для жизни, это и жилье, «и вся стройка в широком смысле этого слова, и дороги, расселение аварийного жилья и так далее». Путин отметил, что проделана уже очень большая работа, что хорошо отражается в представленных ему на заседании докладах чиновников.

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что по состоянию на середину весны Россия находится в самой сложной части пути по снижению инфляции до желаемого уровня. Тем не менее она надеется, что в 2026 году рост цен дойдет до уровня четыре процента.

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