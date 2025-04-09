Набиуллина рассказала о нарастании трудностей по снижению инфляции

Глава ЦБ Набиуллина назвала текущий период труднейшим на пути снижения роста цен

В текущий период Россия находится в самой сложной части пути по снижению инфляции до желаемого уровня. Об этом во время выступления в Госдуме рассказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

Тем не менее, по ее словам, даже с учетом нарастания трудностей регулятор полагает, что уже в 2026 году рост цен приблизится к четырем процентам.

Набиуллина вновь напомнила, что умеренная инфляция позволяет снижать ставки по кредитам, способствует долгосрочным инвестициям, необходимым для развития, а также надежно защищает доходы и сбережения граждан, способствуя снижению бедности. Таким образом она указала на необходимость сохранения высокой ключевой ставки.

По мнению главы регулятора, к снижению ставки необходимо подходить осторожно, чтобы инфляция, которая по-прежнему значительно превышает ориентиры, не подняла голову вновь.

При этом Набиуллина признала, что глобальные торговые войны, запущенные президентом США Дональдом Трампом, стали новым риском для российской экономики, за которым придется внимательно следить.