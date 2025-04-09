В ЦБ рассказали о работе с ключевой ставкой словами «чтобы инфляция не подняла голову»

Набиуллина: Банк России будет подходить к снижению ключевой ставки осторожно

Банк России будет подходить к снижению ключевой ставки осторожно, чтобы инфляция не подняла голову вновь. Такими словами описала работу регулятора глава ЦБ Эльвира Набиуллина, ее цитирует ТАСС.

Ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) не привело к рецессии или стагфляции в экономике страны. Прогноз ЦБ и правительства РФ предполагает, что рост российской экономики продолжится, но более умеренными темпами, заявила Набиуллина, представляя годовой отчет о работе регулятора в Госдуме.

«Ключевая ставка выполняет ту роль, которая отведена Банку России законодательством. Она защищает устойчивость рубля через поддержание ценовой стабильности, поддерживает реальные доходы граждан и создает условия для сбалансированного экономического роста», — пояснила глава совета директоров.

Набиуллина ранее отмечала, что если бы Центробанк не повысил ключевую ставку до 21 процента, растущая инфляция ударила бы по кошелькам граждан. Быстрый рост цен съедает зарплаты, пенсии быстрее, чем удорожание кредитов.

«Мы очень переживаем, что уже четыре года инфляция выше нашей цели, потому что ускорение инфляции прямо влияет на реальные доходы людей», — пояснила она.

По мнению главы Банка России, инфляция в стране придет в норму к концу 2025 года. В целом же по году инфляция продолжит превышать четыре процента.