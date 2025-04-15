Туристам предложили альтернативные варианты отдыха в Анапе

Кондратьев предложил гастротуризм как альтернативу пляжному отдыху в Анапе

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал об альтернативных вариантах отдыха в Анапе на фоне ликвидации последствий разлива мазута в море. О них он написал в своем Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что решение об открытии пляжей будет принято на основании заключения Роспотребнадзора. Тем временем туристы могут посетить экскурсии по винодельням, объектам агротуризма, а также принять участие в спортивных и гастрономических мероприятиях, сообщил он.

По словам Кондратьева, на майские праздники ожидается прибытие около 600 тысяч человек. «Готовы обеспечить интересный и безопасный отдых для всех гостей и жителей края», — подчеркнул он.

Ранее глава Российского союза туриндустрии Илья Уманский отметил, что в настоящее время пляжи Анапы уже не выглядят так, как в начале 2025 года, когда произошел разлив нефтепродуктов. Однако, по его словам, пока нет уверенности, что к маю их приведут к тому состоянию, когда там можно будет отдыхать.