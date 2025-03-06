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13:31, 6 марта 2025Путешествия

Раскрыто реальное состояние пляжей Анапы

Глава РСТ Уманский: Пляжи Анапы будут очищены от мазута к началу высокого сезона
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Александр Черных / Коммерсантъ

Туроператоры ожидают, что береговые линии Анапы будут полностью очищены от мазута уже к началу высокого туристического сезона. Их реальное состояние раскрыл глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский, его комментарий приводит ТАСС.

Эксперт отметил, что в настоящее время пляжи популярного курорта уже не выглядят так, как в начале 2025 года, когда произошел разлив нефтепродуктов. Однако, как указал Уманский, пока нет уверенности, что к маю их приведут к тому состоянию, когда там можно будет отдыхать.

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При этом глава РСТ выразил надежду, что к июню ситуация в Анапе будет вполне благоприятная для приема гостей. «К летнему сезону, когда количество позитивных новостей в отношении подготовки будет нарастать, люди будут размещать фотографии с пляжей, произойдет перелом восприятия туристами ситуации в Анапе», — добавил он.

Ранее сообщалось, что спад бронирований летних туров в Анапу в начале марта 2025 года составляет от 40 до 80 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Самое большое снижение спроса демонстрируют прежде всего небольшие бюджетные объекты без бассейна и развитой инфраструктуры.

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