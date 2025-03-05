Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:29, 5 марта 2025Путешествия

Россияне массово перестали бронировать летние туры в Анапу

АТОР: Спад бронирований летних туров в Анапу составляет от 40 до 80 процентов
Алина Черненко

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Спад бронирований летних туров в Анапу в начале марта 2025 года составляет от 40 до 80 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. О том, что соотечественники массово перестали покупать путевки на этот курорт, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что самый большой спад демонстрируют прежде всего небольшие бюджетные объекты (мини-отели, гостевые дома и пансионаты) без бассейна и развитой инфраструктуры. Тем не менее резкое уменьшение спроса наблюдается и у отелей с развитой всесезонной инфраструктурой в станице Благовещенской и селе Витязево.

Материалы по теме:
Где недорого отдохнуть на море в России летом 2025 года: лучшие курорты, цены, как добраться
Где недорого отдохнуть на море в России летом 2025 года:лучшие курорты, цены, как добраться
13 февраля 2025
Куда поехать на море с детьми в 2025 году? 11 направлений и курортов для недорогого отдыха
Куда поехать на море с детьми в 2025 году?11 направлений и курортов для недорогого отдыха
13 февраля 2025

По данным АТОР, финансовые потери отелей Анапы от ситуации с разливом мазута сейчас составляют от миллиона до нескольких сотен миллионов рублей, в зависимости от величины и ценовой политики объекта размещения. У более крупных гостиниц они могут доходить до миллиарда и более рублей.

Ранее директор АТОР Майя Ломидзе заявила, что открытие летнего сезона на Черном море, где ввели режим ЧС после разлива мазута, можно будет обсуждать в начале марта, когда Роспотребнадзор вынесет заключение. Она призвала дождаться мнения специалистов и только после этого делать выводы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Лукашенко вспомнил новые подробности мятежа Пригожина. Он рассказал, что основатель ЧВК «Вагнер» рвался «к ядерной кнопке»

      Маска обвинили в «рытье» в личных данных американцев

      В российском торговом центре исчез восьмилетний ребенок

      Москвичам пообещали дождь и гололедицу

      Ким Кардашьян вышла в свет в прозрачном наряде

      Ранее неизвестную картину знаменитого русского художника продадут на аукционе

      Кофе призвали не сочетать с приемом некоторых лекарств

      Назван самый популярный вид спорта у россиян

      Раскаяние россиянина в своих призывах поджигать военкоматы попало на видео

      55-летний россиянин подрался с кондуктором троллейбуса и не выжил

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше