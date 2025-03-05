Россияне массово перестали бронировать летние туры в Анапу

АТОР: Спад бронирований летних туров в Анапу составляет от 40 до 80 процентов

Спад бронирований летних туров в Анапу в начале марта 2025 года составляет от 40 до 80 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. О том, что соотечественники массово перестали покупать путевки на этот курорт, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что самый большой спад демонстрируют прежде всего небольшие бюджетные объекты (мини-отели, гостевые дома и пансионаты) без бассейна и развитой инфраструктуры. Тем не менее резкое уменьшение спроса наблюдается и у отелей с развитой всесезонной инфраструктурой в станице Благовещенской и селе Витязево.

По данным АТОР, финансовые потери отелей Анапы от ситуации с разливом мазута сейчас составляют от миллиона до нескольких сотен миллионов рублей, в зависимости от величины и ценовой политики объекта размещения. У более крупных гостиниц они могут доходить до миллиарда и более рублей.

Ранее директор АТОР Майя Ломидзе заявила, что открытие летнего сезона на Черном море, где ввели режим ЧС после разлива мазута, можно будет обсуждать в начале марта, когда Роспотребнадзор вынесет заключение. Она призвала дождаться мнения специалистов и только после этого делать выводы.