В России оценили перспективы открытия летнего сезона на Черном море после разлива мазута

АТОР: Перспективы открытия сезона на Черном море можно будет обсуждать в марте

Открытие летнего сезона на Черном море, где ввели режим ЧС после разлива мазута, можно будет обсуждать в начале марта, когда Роспотребнадзор вынесет свое заключение. Такую оценку перспективам пляжного отдыха на популярных отечественных курортах дала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, ее слова приводит «Интерфакс».

По мнению собеседницы агентства, до этого срока давать любые прогнозы или пытаться предложить альтернативу Анапе не имеет смысла. Ломидзе призвала дождаться мнения специалистов и только после этого делать выводы.

Ранее власти Анапы пообещали привести пострадавшие участки пляжей города в нормативное состояние к курортному сезону. На 2026 год на этих местах запланировано «улучшение инженерного состояния».

