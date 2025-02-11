Пляжи Анапы пообещали привести в нормативное состояние к курортному сезону

Мэрия Анапы: К курортному сезону пляжи приведут в нормативное состояние

Власти Анапы пообещали привести пострадавшие участки пляжей Анапы в нормативное состояние к курортному сезону 2025 года. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии курортного города.

Отмечается, что на 2026 год на этих местах запланировано «улучшение инженерного состояния».

«До середины февраля будет определен подрядчик, который выполнит необходимые изыскания и сделает проектно-сметную документацию», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что россияне за день раскупили почти все билеты на удобные поезда в Анапу вопреки экологической катастрофе после разлива мазута в Черном море. Продажа железнодорожных билетов в курортный город на майские праздники открылась 4 февраля.