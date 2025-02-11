Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:16, 11 февраля 2025Путешествия

Пляжи Анапы пообещали привести в нормативное состояние к курортному сезону

Мэрия Анапы: К курортному сезону пляжи приведут в нормативное состояние
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Анатолий Карбинов / Коммерсантъ

Власти Анапы пообещали привести пострадавшие участки пляжей Анапы в нормативное состояние к курортному сезону 2025 года. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии курортного города.

Отмечается, что на 2026 год на этих местах запланировано «улучшение инженерного состояния».

Материалы по теме:
«Мы застыли в оцепенении» Медведи, русская Швейцария и кумыс: зачем туристам ехать в Башкирию
«Мы застыли в оцепенении»Медведи, русская Швейцария и кумыс: зачем туристам ехать в Башкирию
19 октября 2020
«Здесь ощущают прилив сил и бодрости» Президентский камень, мумии и обряды: зачем российскому туристу ехать в зимнюю Сибирь
«Здесь ощущают прилив сил и бодрости»Президентский камень, мумии и обряды: зачем российскому туристу ехать в зимнюю Сибирь
7 ноября 2020
«Туризм всегда удивляет» О загородном отдыхе, круизах, фестивалях и новых турпроектах в Ленинградской области
«Туризм всегда удивляет»О загородном отдыхе, круизах, фестивалях и новых турпроектах в Ленинградской области
10 декабря 2020

«До середины февраля будет определен подрядчик, который выполнит необходимые изыскания и сделает проектно-сметную документацию», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что россияне за день раскупили почти все билеты на удобные поезда в Анапу вопреки экологической катастрофе после разлива мазута в Черном море. Продажа железнодорожных билетов в курортный город на майские праздники открылась 4 февраля.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Предполагаемый самолет спецпредставителя Трампа заметили в Москве

      На Украине остановилась модернизация девяти КПП без средств USAID

      В Баку со здания Русского дома начали убирать надписи на русском языке

      Россиян предупредили о возможных проблемах в работе операторов связи

      Макрон не пожал руку Моди и попал на видео

      В Раде назвали главные причины безвозвратного бегства украинцев из страны

      В российском регионе возбудили дело против женщины за оскорбление чувств верующих

      Канада пообещала твердый ответ на пошлины Трампа

      В городе Украины люди вышли на митинг из-за отсутствия отопления

      В российском регионе двое детей насмерть отравились во время купания

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше