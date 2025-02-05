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16:03, 5 февраля 2025Путешествия

Россияне за день раскупили билеты на удобные поезда в Анапу

АТОР: Россияне почти раскупили билеты на поезда в Анапу на майские праздники
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Россияне за день раскупили почти все билеты на удобные поезда в Анапу вопреки экологической катастрофе после разлива мазута в Черном море. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что продажа железнодорожных билетов в курортный город на майские праздники открылась 4 февраля. На следующий день в продаже осталось только несколько десятков билетов на удобные рейсы из Москвы 1 мая.

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При этом на поезда 125M и 382Я билетов в продаже не было, а на излюбленный туристами состав 012М «Премиум» осталось менее 40 билетов.

«На глазах раскупаются даже люксы стоимостью почти 100 тысяч рублей (правда, это за двоих)», — сказано в публикации.

По данным АТОР, билеты в плацкартный вагон из Москвы в Анапу стоят от 5,4 тысячи рублей. Поездка в купе обойдется от 4,5 тысячи.

Тем временем в Анапе зафиксировали новые выбросы мазута после аварии нефтяных танкеров. Они появились на 12 участках пляжей.

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