Россияне за день раскупили билеты на удобные поезда в Анапу

АТОР: Россияне почти раскупили билеты на поезда в Анапу на майские праздники

Россияне за день раскупили почти все билеты на удобные поезда в Анапу вопреки экологической катастрофе после разлива мазута в Черном море. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что продажа железнодорожных билетов в курортный город на майские праздники открылась 4 февраля. На следующий день в продаже осталось только несколько десятков билетов на удобные рейсы из Москвы 1 мая.

При этом на поезда 125M и 382Я билетов в продаже не было, а на излюбленный туристами состав 012М «Премиум» осталось менее 40 билетов.

«На глазах раскупаются даже люксы стоимостью почти 100 тысяч рублей (правда, это за двоих)», — сказано в публикации.

По данным АТОР, билеты в плацкартный вагон из Москвы в Анапу стоят от 5,4 тысячи рублей. Поездка в купе обойдется от 4,5 тысячи.

Тем временем в Анапе зафиксировали новые выбросы мазута после аварии нефтяных танкеров. Они появились на 12 участках пляжей.