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20:29, 15 апреля 2025Россия

Тысячный иностранец подал заявку на временное проживание из-за российских ценностей

МВД: Тысячный иностранец подал заявку на РВП из-за российских ценностей
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Тысячный иностранец, разделяющий традиционные российские ценности, подал заявку на разрешение на временное проживание (РВП). Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram.

«МВД России принято тысячное заявление о выдаче разрешения на временное проживание от иностранцев, разделяющих российские духовно-нравственные ценности», — написала она.

Иностранцем оказался гражданин Чехии, который решил поселиться в Санкт-Петербурге.

19 августа Путин подписал указ о поддержке иностранцев, которые разделяют традиционные ценности России. В документе речь идет об иностранцах, а также лицах без гражданства, которые не согласны с политикой своих стран, навязывающей деструктивные неолиберальные установки. Эти граждане, говорится в указе, смогут получить разрешение на временное проживание в России.

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