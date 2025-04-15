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20:53, 15 апреля 2025Мир

В Белом доме раскрыли мнение Трампа о желании России закончить конфликт на Украине

Белый дом: Трамп считает, что Россия хочет закончить конфликт на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп считает, что Россия хочет закончить конфликт на Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, сообщает РИА Новости.

«Как заявил вчера вечером посланник президента Стив Уиткофф, он считает, что Россия хочет положить конец этой войне, и президент [Трамп] тоже так считает», — сказала официальный представитель американской администрации.

Ранее Трамп усомнился в компетентности украинского лидера Владимира Зеленского. Он также подчеркнул, что президент Украины и бывший американский лидер Джо Байден не должны были допустить конфликт на Украине.

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