В Белом доме раскрыли мнение Трампа о желании России закончить конфликт на Украине

Белый дом: Трамп считает, что Россия хочет закончить конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп считает, что Россия хочет закончить конфликт на Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, сообщает РИА Новости.

«Как заявил вчера вечером посланник президента Стив Уиткофф, он считает, что Россия хочет положить конец этой войне, и президент [Трамп] тоже так считает», — сказала официальный представитель американской администрации.

Ранее Трамп усомнился в компетентности украинского лидера Владимира Зеленского. Он также подчеркнул, что президент Украины и бывший американский лидер Джо Байден не должны были допустить конфликт на Украине.