Президент США Трамп усомнился в компетентности украинского лидера Зеленского

Президент США Дональд Трамп усомнился в компетентности украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом политик заявил во время встречи с президентом Сальвадора Найибом Букеле в Белом доме, трансляция которой доступна на YouTube-канале NBC News.

«Если бы [экс-президент США Джо] Байден был компетентен, если бы Зеленский был компетентен, а я не уверен, что он таков... Эту войну никогда нельзя было допускать», — сказал американской лидер.

Ранее Трамп отметил, что Зеленский постоянно просит у Вашингтона ракеты. Он подчеркнул, что «войну не начинают против кого-то, кто в 20 раз больше», надеясь, что люди дадут ракеты.

Кроме того, глава Белого дома заявил, что Зеленский и Байден позволили начаться конфликту на Украине. По словам Трампа, он, в отличие от Байдена, не имеет никакого отношения к конфликту на Украине, но усердно работает над тем, чтобы остановить его.