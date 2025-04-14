Трамп рассказал о постоянно просящем ракеты Зеленском

Трамп: Зеленский постоянно просит ракеты

Президент Украины Владимир Зеленский постоянно просит у Вашингтона ракеты. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, сообщает Reuters.

«Он [Зеленский] всегда стремится к приобретению ракет», — прокомментировал президент США слова украинского лидера, что Киев готов заплатить Штатам за новые ЗРК Patriot.

Трамп отметил, что «войну не начинают против кого-то, кто в 20 раз больше», надеясь, что люди дадут ракеты.

Ранее Трамп заявил, что в скором времени ожидает «очень хорошие предложения» по урегулированию на Украине. По его словам, все, что он хочет и может сделать, это попытаться остановить украинский конфликт.