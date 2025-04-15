Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:38, 15 апреля 2025Мир

В Германии сделали неприятное открытие о своих танках на Украине

The Telegraph: Танки Leopard 2 плохо показали себя в боях на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Немецкие танки Leopard 2 терпят неудачи в боях на Украине, а уязвимость перед российскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) ограничивает их применение Вооруженными силами Украины (ВСУ). О неприятном открытии пишет газета The Telegraph со ссылкой на секретную стенограмму встречи военного атташе ФРГ, работающего в Киеве, с солдатами бундесвера.

Так, в стенограмме говорится, что сложная конструкция танка затрудняет его ремонт на поле боя, а это, в свою очередь, означает, что поврежденную технику нужно отправлять в специализированные ремонтные бригады на западе Украины или даже везти в Польшу.

Помимо этого, военный атташе назвал и другие проблемы с поставляемым Берлином вооружением, отметив, что даже надежные системы, такие как средства противовоздушной обороны (ПВО), страдают от нехватки боеприпасов.

Ранее американский военный эксперт Уилл Шрайвер предупредил, что Германия рискует столкнуться с серьезными последствиями в случае отправки дальнобойных ракет Taurus на Украину. Аналитик также задался вопросом, хотят ли немцы вновь «расчищать Берлин от обломков и пепла».

    Обсудить
    Последние новости

    Очевидцы сообщили о целенаправленном ударе ВСУ по многоэтажкам в Курске

    Российским автовладельцам дали рекомендации по смене резины

    Медведи растерзали пошедшего в туалет пенсионера

    Названа самая опасная поза в сексе

    В Германии сделали неприятное открытие о своих танках на Украине

    Выявлено скрытое действие рака на мозг

    Команда Трампа призвала его занять более жесткую позицию по России

    48-летняя звезда «Клона» похвасталась фигурой в бикини

    Участник шоу показал секс-игрушку от коллеги и оказался в центре скандала

    Появились новые детали атаки ВСУ на Курск

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше