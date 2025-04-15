В Германии сделали неприятное открытие о своих танках на Украине

The Telegraph: Танки Leopard 2 плохо показали себя в боях на Украине

Немецкие танки Leopard 2 терпят неудачи в боях на Украине, а уязвимость перед российскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) ограничивает их применение Вооруженными силами Украины (ВСУ). О неприятном открытии пишет газета The Telegraph со ссылкой на секретную стенограмму встречи военного атташе ФРГ, работающего в Киеве, с солдатами бундесвера.

Так, в стенограмме говорится, что сложная конструкция танка затрудняет его ремонт на поле боя, а это, в свою очередь, означает, что поврежденную технику нужно отправлять в специализированные ремонтные бригады на западе Украины или даже везти в Польшу.

Помимо этого, военный атташе назвал и другие проблемы с поставляемым Берлином вооружением, отметив, что даже надежные системы, такие как средства противовоздушной обороны (ПВО), страдают от нехватки боеприпасов.

Ранее американский военный эксперт Уилл Шрайвер предупредил, что Германия рискует столкнуться с серьезными последствиями в случае отправки дальнобойных ракет Taurus на Украину. Аналитик также задался вопросом, хотят ли немцы вновь «расчищать Берлин от обломков и пепла».