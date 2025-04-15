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23:33, 15 апреля 2025Мир

В Госдепе назвали условие обсуждения снятия антироссийских санкций

США не будут обсуждать отмену санкций против РФ до прекращения огня на Украине
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетСанкции против России:

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Соединенные Штаты не планируют обсуждать отмену санкций против России до прекращения огня на Украине. Такое условие назвала руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс во время брифинга.

«Могу напомнить о том, что было ясно с самого начала. Никакого обсуждения, никаких решений или договоренностей не будет до тех пор, пока не прекратится кровопролитие», — сказала Брюс.

Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа задумалась о введении новых санкций в отношении России. Бывший чиновник Госдепа Дэниел Фрид заявил, что вопрос усиления ограничений в отношении Москвы уже прорабатывает Министерство финансов США и Государственный департамент.

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