В Госдепе назвали условие обсуждения снятия антироссийских санкций

США не будут обсуждать отмену санкций против РФ до прекращения огня на Украине

Соединенные Штаты не планируют обсуждать отмену санкций против России до прекращения огня на Украине. Такое условие назвала руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс во время брифинга.

«Могу напомнить о том, что было ясно с самого начала. Никакого обсуждения, никаких решений или договоренностей не будет до тех пор, пока не прекратится кровопролитие», — сказала Брюс.

Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа задумалась о введении новых санкций в отношении России. Бывший чиновник Госдепа Дэниел Фрид заявил, что вопрос усиления ограничений в отношении Москвы уже прорабатывает Министерство финансов США и Государственный департамент.