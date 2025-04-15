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10:18, 15 апреля 2025Интернет и СМИ

В Ирландии заявили о неприязни Трампа к Зеленскому

Журналист Боуз заявил, что Трамп терпеть не может Зеленского
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз заявил о неприязни президента США Дональда Трампа к украинскому главе Владимиру Зеленскому. Пост об этом он разместил в соцсети X.

Боуз выложил видео, на котором Трамп, высказываясь о конфликте на Украине, отмечает, что Зеленский «всегда ищет способ приобрести ракеты». «Нельзя вступать в военный конфликт с кем-то, кто в 20 раз крупнее тебя, а потом надеяться на то, что тебе дадут ракеты», — высказался он об украинском президенте.

«Он терпеть не может Зеленского», — прокомментировал ролик журналист.

Ранее глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков обвинил Зеленского в желании умаслить Трампа. По словам сенатора, утверждения украинского президента о стремлении Киева к миру — тактический ход, а на самом деле Зеленский не хочет урегулирования конфликта.

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