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02:16, 15 апреля 2025Россия

В словах Зеленского увидели желание умаслить Трампа

Пушков: Слова Зеленского о стремлении к миру — тактический ход
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский выразил желание закончить конфликт, чтобы умаслить главу США Дональда Трампа. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По его словам, утверждения Зеленского о стремлении Украины к миру — тактический ход. На самом деле глава государства не хочет урегулирования конфликта, считает Пушков.

«По непонятным причинам в Вашингтоне сделали вид, что поверили его недавним заверениям в том, что он хочет прекращения войны. (...) Трампу пора осознать, что именно Киев является главным препятствием к урегулированию», — подчеркнул он.

Ранее Зеленский заявил, что Киев и Москва придут к дипломатическому решению конфликта. В то же время президент высказался против переговоров с Россией.

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