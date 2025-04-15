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14:00, 15 апреля 2025Бывший СССР

В кабмине Украины подтвердили отставку главы Сумской военной администрации

Представитель кабмина в Раде Мельничук подтвердил отставку главы Сумской ОВА
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Глава Сумской областной военной администрации (ОВА) Владимир Артюх отправлен в отставку. Увольнение чиновника подтвердил в Telegram представитель кабинета министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук.

«Согласовано увольнение Артюха Владимира Николаевича с должности председателя Сумской областной государственной администрации», — говорится в публикации. Отправить в отставку чиновника предложил президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее Артюх фактически подтвердил, что ракетный удар в Сумах был нанесен по месту награждения военных Вооруженных сил Украины. Новым главой Сумской ОВА назначен Олег Григоров, бывший начальник Главного управления национальной полиции Украины в Сумской области.

О ракетной атаке по конгресс-центру Сумского госуниверситета стало известно 13 апреля. Как сообщила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая, удар пришелся по скоплению бойцов ВСУ на мероприятии, где им вручались награды.

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