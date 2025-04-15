Отказываясь от празднования Дня победы 9 мая украинский лидер Владимир Зеленский предает память собственных предков. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Сам тот факт, что Зеленский не хочет 9 мая праздновать День Победы, как минимум неуважение Зеленского к памяти своего деда», — сказал он.
Дед главы государства Семён Иванович Зеленский родился в 1924 году в Кривом Роге. В годы Великой Отечественной войны командовал минометным взводом и стрелковой ротой. В 1944 году он был награждён двумя орденами Красной Звезды.
Ранее стало известно, что Владимир Зеленский пригласил европейских лидеров посетить Киев 9 мая. Отмечается, что таким образом украинский лидер планирует показать "дипломатическую силу" на фоне ежегодного военного парада в Москве.