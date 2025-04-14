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21:32, 14 апреля 2025Бывший СССР

Зеленский предложил лидерам Европы приехать 9 мая в Киев

Зеленский пригласил европейских лидеров в Киев 9 мая
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Nicolas Maeterlinck / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил лидеров стран Европы в Киев 9 мая. Об этом сообщает Politico.

По мнению Зеленского, встреча европейских лидеров в Киеве в эту дату должна стать «демонстрацией дипломатической силы на фоне ежегодного военного парада в Москве».

Украинский лидер также выразил желание встретиться с «коалицией желающих». Зеленский намерен обсудить гарантии безопасности для Украины после возможного прекращения огня.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал о постоянно просящем ракеты Зеленском. Он добавил, что «войну не начинают против кого-то, кто в 20 раз больше», надеясь, что люди дадут ракеты.

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