В Кремле ответили на вопрос о скором разговоре Путина и Трампа

Разговора президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина в ближайшие дни не планируется. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
«В течение ближайших нескольких дней такого разговора в графике нет», — сказал Песков.
Ранее стало известно, что команда Трампа задумалась о введении новых санкций в отношении России. Бывший чиновник Госдепа Дэниел Фрид заявил, что вопрос усиления рестрикций в отношении Москвы уже прорабатывает Министерство финансов США и Государственный департамент.