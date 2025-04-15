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13:18, 15 апреля 2025Мир

В Кремле ответили на вопрос о скором разговоре Путина и Трампа

Песков: Разговора с Трампом в ближайшие несколько дней в графике Путина нет
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters

Разговора президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина в ближайшие дни не планируется. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«В течение ближайших нескольких дней такого разговора в графике нет», — сказал Песков.

Ранее стало известно, что команда Трампа задумалась о введении новых санкций в отношении России. Бывший чиновник Госдепа Дэниел Фрид заявил, что вопрос усиления рестрикций в отношении Москвы уже прорабатывает Министерство финансов США и Государственный департамент.

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