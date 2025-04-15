В России девочка выпала из окна четвертого этажа и с травмой сумела добраться до соседей

В Ноябрьске девочка выпала из окна четвертого этажа

В Ноябрьске девочка выпала из окна четвертого этажа и с травмой сумела добраться до соседей. Об этом пишет «Ямал-Медиа».

По предварительным данным, ребенок приземлился на козырек подъезда, а затем самостоятельно дополз до соседей на втором этаже, попросив о помощи. У пострадавшей диагностировали травму поясницы, машиной скорой помощи ее доставили в городскую больницу.

Издание сообщает, что происшествие зарегистрировали в ОМВД России по Ноябрьску. По факту произошедшего полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства.

Ранее в Нефтеюганске 17-летняя девушка выпала из окна седьмого этажа, приземлилась в сугроб и выжила. У нее был диагностирован перелом ребер и закрытая черепно-мозговая травма.