Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:38, 15 апреля 2025Россия

В России девочка выпала из окна четвертого этажа и с травмой сумела добраться до соседей

В Ноябрьске девочка выпала из окна четвертого этажа
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Ноябрьске девочка выпала из окна четвертого этажа и с травмой сумела добраться до соседей. Об этом пишет «Ямал-Медиа».

По предварительным данным, ребенок приземлился на козырек подъезда, а затем самостоятельно дополз до соседей на втором этаже, попросив о помощи. У пострадавшей диагностировали травму поясницы, машиной скорой помощи ее доставили в городскую больницу.

Издание сообщает, что происшествие зарегистрировали в ОМВД России по Ноябрьску. По факту произошедшего полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства.

Ранее в Нефтеюганске 17-летняя девушка выпала из окна седьмого этажа, приземлилась в сугроб и выжила. У нее был диагностирован перелом ребер и закрытая черепно-мозговая травма.

    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о планах Трампа ввести новые санкции против России. Почему президент США решил пойти на это?

    Российский роддом оштрафовали за отказ в проведении аборта

    Продажи одного вида машин в России рухнули

    Россияне стали выбирать более старые автомобили

    Армения и Азербайджан признали границы друг друга

    Бейонсе снялась в ультракоротких шортах для модного бренда

    В США признали конец «эпохи помощи Украине»

    Прогноз роста экономики Китая понизили из-за пошлин Трампа

    Появились фото с попавшими под массированный удар БПЛА домами в Курске

    Названа повлияющая на ход СВО российская разработка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше