В России открылись продажи билетов на авиарейсы в Абхазию

Минтранс: В России открылись продажи авиабилетов на рейсы в Абхазию

В России открылись продажи авиабилетов на рейсы в Абхазию. Об этом сообщается в Telegram-канале Минтранса РФ.

Уточняется, что первый рейс авиакомпании «ЮВТ Аэро» по маршруту Внуково — Сухум запланирован на 3 мая. Через несколько дней, 6 мая, начнутся полеты перевозчика «Икар» в столицу Абхазии из Нижнего Новгорода.

В ведомстве отметили, что регулярное прямое воздушное сообщение между Россией и Абхазией возобновится после более чем тридцатилетнего перерыва. «Работа над увеличением числа рейсов и привлечением к полетам других авиаперевозчиков продолжается», — добавили в Минтрансе.

Ранее МИД Абхазии обратился к Грузии с призывом отказаться от конфронтационной риторики и начать диалог. Так республика ответила на попытки грузинской стороны запретить запуск прямых рейсов с Россией из недавно открывшегося аэропорта в Сухуме.