В России отреагировали на планы Зеленского собрать лидеров ЕС в Киеве 9 мая

Депутат Соболев: Зеленский зовет глав ЕС 9 мая отмечать день поражения фашистов

Президент Украины Владимир Зеленский зовет глав Евросоюза (ЕС) 9 мая в Киев, чтобы отмечать «день поражения фашистов». Так на планы Зеленского собрать лидеров ЕС отреагировал депутат Госдумы Виктор Соболев, его слова приводит RTVI.

По мнению парламентария, Зеленский хочет продемонстрировать миру свою фашистскую сущность.

«В принципе, в Великую Отечественную войну вся Европа воевала против Советского Союза, если уж так. Поэтому, ну, не приедут — и не приедут в Россию», — высказался Соболев.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» предположил, что планы президента Владимира Зеленского созвать европейских лидеров в Киеве 9 мая — это прежде всего попытка привлечь к себе внимание.