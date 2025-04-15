Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:18, 15 апреля 2025РоссияЭксклюзив

В России прокомментировали план Зеленского позвать европейских лидеров в Киев на 9 Мая

Депутат Чепа назвал планы Зеленского на 9 Мая попыткой принизить роль СССР
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Планы президента Украины Владимира Зеленского созвать европейских лидеров в Киеве 9 мая — это прежде всего попытка привлечь к себе внимание, полагает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Об этом он сказал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Politico сообщила, что Зеленский пригласил лидеров стран Европы в Киев 9 мая. По мнению политика, их встреча в украинской столице в эту дату должна стать «демонстрацией дипломатической силы на фоне ежегодного военного парада в Москве».

«Это попытка противостоять исторической победе советского народа, попытка принизить роль Советского Союза, советского народа в победе на фоне героизации нацизма, на фоне провала сегодняшней политики, которую проводит Запад на Украине. Это одновременно с тем, что 9 мая в России люди чтут погибших героев, которые защитили мир от войны», — отреагировал Чепа.

До этого верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что участие Евросоюза в параде Победы в Москве не планируется, также 9 мая нежелательны и визиты в Россию лидеров стран — кандидатов в блок.

    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о побеге бойцов элитной бригады ВСУ из курского монастыря с подземным ходом

    Православный олигарх назвал способ решить проблему мигрантов в России

    Жителям Центральной России рассказали о погоде до конца апреля

    ВСУ бросили Abrams на прорыв в Белгородскую область

    Названы грозящие проблемами с зубами продукты

    Иран отказал США в сворачивании ядерной программы

    Названы преимущества БМД-4М перед БМП-3

    Кейт Бекинсейл в прозрачном комбинезоне исполнила откровенный танец

    Вице-президент США взял у студентов-футболистов кубок и сломал его

    Жителей Сум призвали сносить преступную власть на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше