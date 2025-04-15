Депутат Чепа назвал планы Зеленского на 9 Мая попыткой принизить роль СССР

Планы президента Украины Владимира Зеленского созвать европейских лидеров в Киеве 9 мая — это прежде всего попытка привлечь к себе внимание, полагает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Об этом он сказал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Politico сообщила, что Зеленский пригласил лидеров стран Европы в Киев 9 мая. По мнению политика, их встреча в украинской столице в эту дату должна стать «демонстрацией дипломатической силы на фоне ежегодного военного парада в Москве».

«Это попытка противостоять исторической победе советского народа, попытка принизить роль Советского Союза, советского народа в победе на фоне героизации нацизма, на фоне провала сегодняшней политики, которую проводит Запад на Украине. Это одновременно с тем, что 9 мая в России люди чтут погибших героев, которые защитили мир от войны», — отреагировал Чепа.

До этого верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что участие Евросоюза в параде Победы в Москве не планируется, также 9 мая нежелательны и визиты в Россию лидеров стран — кандидатов в блок.