В России родители почти год искали по моргам пропавшего на СВО сына и увидели его онлайн

Родители пропавшего на СВО летом 2024 года бойца увидели его аккаунт онлайн

Родители участника специальной военной операции (СВО) увидели его онлайн после официального признания смерти сына. Об этом они рассказали журналистам телеканала RT.

Речь идет о военнослужащем с позывным Хитман. Он пропал в августе 2024 года, с тех пор тело военнослужащего так и не было найдено — родителям лишь сказали, что солдата не стало во время налета беспилотников.

Родители бойца сдавали образцы ДНК, но в моргах их сына не обнаружили. Поэтому пара верит, что мужчина до сих пор жив.

По словам отца Хитмана, после смерти сына в мессенджерах он появляется онлайн, а отправленные ему сообщения отмечаются как прочитанные. «Получается, телефон кто-то заряжает. У нас предположения, что он может быть в плену либо тяжело ранен и находится в госпитале», — заявил в этой связи отец военнослужащего. Молчание сына он объясняет обстановкой, которая якобы не позволяет вести переписку.

Ранее другой участник СВО пропал по пути из госпиталя. Мужчина проходил лечение в Чите, после выписки солдат нашел попутку через популярный сервис — с тех пор его никто не видел.