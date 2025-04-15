В России родители почти год искали по моргам пропавшего на СВО сына и увидели его онлайн

Родители участника специальной военной операции (СВО) увидели его онлайн после официального признания смерти сына. Об этом они рассказали журналистам телеканала RT.
Речь идет о военнослужащем с позывным Хитман. Он пропал в августе 2024 года, с тех пор тело военнослужащего так и не было найдено — родителям лишь сказали, что солдата не стало во время налета беспилотников.
Родители бойца сдавали образцы ДНК, но в моргах их сына не обнаружили. Поэтому пара верит, что мужчина до сих пор жив.
По словам отца Хитмана, после смерти сына в мессенджерах он появляется онлайн, а отправленные ему сообщения отмечаются как прочитанные. «Получается, телефон кто-то заряжает. У нас предположения, что он может быть в плену либо тяжело ранен и находится в госпитале», — заявил в этой связи отец военнослужащего. Молчание сына он объясняет обстановкой, которая якобы не позволяет вести переписку.
Ранее другой участник СВО пропал по пути из госпиталя. Мужчина проходил лечение в Чите, после выписки солдат нашел попутку через популярный сервис — с тех пор его никто не видел.