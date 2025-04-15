В России высказались о сроках завершения конфликта на Украине

Депутат Швыткин призвал осторожно относиться к прогнозам о сроках окончания СВО

Россия желает завершить конфликт на Украине как можно скорее, однако делать прогнозы о сроках окончания пока не стоит, считает депутат Юрий Швыткин. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Депутат Швыткин отметил, что Россия прикладывает все усилия, чтобы конфликт завершился как можно быстрее. Это достигается успехами ВС России по всей линии фронта и по политико-дипломатическим каналам, чтобы урегулировать данный вопрос, подчеркнул парламентарий.

«Нужно с определенной долей осторожности говорить о сроках окончания СВО. Верховный Главнокомандующий все делает для того, чтобы данный конфликт был мирно урегулирован с соблюдением национальных интересов нашей страны», — добавил он.

Ранее главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян предположила, когда может закончиться конфликт на Украине. Она допустила, что это произойдет в 2025 году.