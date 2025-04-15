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09:57, 15 апреля 2025Экономика

В России заявили о риске финансового пузыря в одной отрасли

Замглавы NC Logistic Васканян: Ситуация в грузоперевозках напоминает финпузырь
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

В настоящее время почти треть (до 30 процентов) грузовой логистической техники в России находится в состояние простоя и является невостребованной у участников рынка. Об усилении кризиса в отрасли грузоперевозок заявил замглавы компании NC Logistic Артем Васканян, его слова приводит газета «Коммерсантъ».

Аналитик отметил, что нынешняя ситуация в этом секторе во многом напоминает финансовый пузырь. Рост числа операций в отрасли не подкреплен реальной добавленной стоимостью, пояснил Васканян. Главными причинами подобной ситуации стали заметное падение спроса на подобного рода перевозки и переизбыток транспортных средств.

На этом фоне средние ставки на автомобильные грузоперевозки в России сократились в январе-марте 2025 года на 12,1 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го при росте заявок на международные рейсы до 72 процентов. На некоторых направлениях, например из Китая, стоимость логистики упала на 10 процентов. Глава отдела логистики в компании СЛК Алексей Захудалин прогнозирует, что рост ставок начнется не раньше мая. При этом прирост, скорее всего, окажется незначительным и составит в среднем от 5 до 10 процентов.

Ранее журнал Forbes со ссылкой на данные сервиса «Зарплата.ру» сообщил о резком падении потребности российских работодателей в водителях грузовиков. По итогам марта число подобных вакансий в стране сократилось почти вдвое год к году (на 47 процентов). Речь идет о предложениях для водителей с правами категорий С и Е. Эти категории позволяют управлять средними и тяжелыми грузовиками, а также грузовым транспортом с прицепом. В качестве основной причины снижения интереса к подобного рода работникам аналитики назвали умееьшение объема грузоперевозок и уход с рынка ряда транспортных компаний.

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