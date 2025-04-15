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15:59, 15 апреля 2025Моя страна

В российском регионе полевой лунь потерял способность летать из-за машины и попал к людям

В Калуге нашли сломавшего крыло полевого луня
Юлия Юткина
Юлия Юткина

В Калуге в центр помощи диким животным попал полевой лунь со сломанным крылом. Об этом пишет «Калужские новости».

По словам руководителя центра «Феникс» Вероники Матюшиной, у птицы раздроблена кость. Она предполагает, что самку луня нашли после столкновения с машиной. Эти птицы часто охотятся вдоль дорог и пересекают их перед автомобилями в поисках пищи.

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Матюшина отметила, что травма птицы слишком серьезная, поэтому она, скорее всего, уже потеряла способность летать. «Отлеталась. Но жить будет», — добавила она.

Ранее сообщалось, что в городе Семилуки спасли кота, который два дня просидел на столбе. Попавшее в беду животное спас доброволец воронежского регионального отделения «Всероссийского студенческого корпуса спасателей» Алексей Архипов.

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