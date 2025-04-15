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14:48, 15 апреля 2025Бывший СССР

В сейме Литвы признали неэффективность санкций против России

Жемайтайтис: Введение Литвой санкций против РФ и Белоруссии не сработает
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)
Ремигиюс Жемайтайтис

Ремигиюс Жемайтайтис. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Председатель партии «Заря Немана» Ремигиюс Жемайтайтис раскритиковал идею введения Литвой национальных санкций против России и Белоруссии. Об этом сообщает издание «Delfi Литва» в Telegram.

«Национальные санкции не сработают, невозможно, чтобы они сработали. Если не будет регионального соглашения, мы ничего не сможем сделать», — заявил Жемайтайтис.

Парламентарий добавил, что поддерживает позицию премьер-министра Литвы Гинтаутаса Палуцкаса. Ранее глава кабмина республики выразил опасения из-за возможного непродления санкций Европейским союзом (ЕС) в отношении Москвы и Минска. Палуцкас подчеркнул, что добиться «того же эффекта» с помощью национальных санкций будет сложно.

8 апреля парламент Литвы поддержал ужесточение санкций для граждан России и Белоруссии. Новые ограничения в случае поддержки предложения в третьем чтении вступят в силу 3 мая.

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