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10:25, 15 апреля 2025Силовые структуры

В СК рассказали о состоянии зарубившей топором своих троих детей россиянки

СК: Зарубившая топором своих 3 детей в Канске женщина не может дать показаний
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Зарубившая топором троих детей россиянка рассказала о преступлении

Фото: Lantyukhov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Зарубившая топором своих троих детей в Канске 29-летняя женщина не может дать показаний. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное следственное управлении Следственного комитета (СК) России.

По версии следствия, она не осознает происходящее адекватно из-за психического состояния.

Ранее фигурантка рассказала, что не смогла расправиться с четвертым ребенком. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ. 4-летняя девочка, 9-летний и 7-месячный мальчики были обнаружены с ранами, несовместимыми с жизнью, в частном доме по улице Герцена.

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