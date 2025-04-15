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09:11, 15 апреля 2025Силовые структуры

Зарубившая топором троих детей россиянка рассказала о преступлении

Зарубившая топором троих детей в Канске женщина не смогла убить четвертого
Варвара Митина (редактор)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Зарубившая топором троих своих детей 29-летняя жительница Канска не смогла расправиться с четвертым ребенком из-за отсутствия сил. Об этом сообщает ТАСС.

Во время предварительного опроса женщина рассказала, что на четвертую расправу ей не хватило сил. Ее полноценный допрос пройдет 15 апреля.

О задержании россиянки, зарубившей топором своих детей, стало известно 14 апреля. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ. 4-летняя девочка, 9-летний и 7-месячный мальчики были обнаружены с ранами, несовместимыми с жизнью, в частном доме по улице Герцена.

Четвертый ребенок во время расправы находился в школе, а когда вернулся домой, то стал свидетелем последствий расправы.

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