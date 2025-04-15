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11:44, 15 апреля 2025Мир

В США рассказали о планах Путина победить на Украине летом

CNN: Путин ожидает, что летом одержит победу на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин ожидает, что летом российские войска смогут одержать победу в конфликте на Украине. Об этом сообщает телеканал CNN.

Как отмечается в материале, в Кремле осознают нерешительность администрации действующего президента США Дональда Трампа. По мнению авторов, Путин понимает, что «Трамп в конечном счете беззуб и не будет эффективно наказывать его за отказ от разрядки».

Ранее полковник австрийской армии Маркус Райснер заявил, что Россия добивается успехов на поле боя и чувствует приближающуюся победу.

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