В США рассказали о планах Путина победить на Украине летом

CNN: Путин ожидает, что летом одержит победу на Украине

Президент России Владимир Путин ожидает, что летом российские войска смогут одержать победу в конфликте на Украине. Об этом сообщает телеканал CNN.

Как отмечается в материале, в Кремле осознают нерешительность администрации действующего президента США Дональда Трампа. По мнению авторов, Путин понимает, что «Трамп в конечном счете беззуб и не будет эффективно наказывать его за отказ от разрядки».

Ранее полковник австрийской армии Маркус Райснер заявил, что Россия добивается успехов на поле боя и чувствует приближающуюся победу.