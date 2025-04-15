В желудке ребенка нашли золотой слиток стоимостью 865 тысяч рублей

В Китае мальчик проглотил слиток золота стоимостью 865 тысяч рублей

В городе Сучжоу, Китай, врачи достали из желудка 11-летнего мальчика слиток золота. Об этом сообщает MS News.

Родители отвезли ребенка в больницу из-за жалоб на вздутие живота. Врачи определили источник проблемы с помощью рентгена. Они нашли в пищеварительном тракте ребенка твердый предмет. Оказалось, что во время игры мальчик случайно проглотил 100-граммовый слиток золота, который хранился дома. Стоимость слитка оценивалась в восемь тысяч фунтов стерлингов (865 тысяч рублей).

Врачи надеялись, что слиток выйдет естественным путем, и прописали ребенку слабительные препараты. Однако лекарства не помогли. Через два дня мальчика решили оперировать.

Операция длилась 30 минут и закончилась успешно. Хирурги извлекли слиток и вернули его родителям пациента. На следующий день мальчик уже мог нормально питаться, поэтому его вскоре выписали.

Ранее сообщалось, что в США грабитель похитил бриллиантовые сережки стоимостью 770 тысяч долларов в магазине Tiffany & Co и проглотил их. В полиции заявили, что «придется подождать, пока они не выйдут естественным путем».

