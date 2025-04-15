Вице-президент США Вэнс назвал абсурдной критику Зеленского в адрес Вашингтона

Со стороны президента Украины Владимира Зеленского абсурдно говорить американскому правительству, что оно находится «на стороне русских». Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, пишет Newsweek.

Политик ответил на критику со сторону украинского лидера, обвинившего его в поддержке России. По словам Вэнса, США должны понимать как Россию, так и стратегические красные линии Украины, чтобы положить конец конфликту.

«Это не означает, что вы морально поддерживаете российское дело или что вы поддерживаете полномасштабное вторжение, но необходимо попытаться понять, каковы стратегические красные линии [Москвы], точно так же, как необходимо попытаться понять, что пытаются получить от конфликта украинцы», — пояснил американский вице-президент, назвав контрпродуктивной риторику Зеленского.

Ранее президент Украины обвинил вице-президента США Джей Ди Вэнса в поддержке России. Параллельно он обвинил политическое руководство России в якобы влиянии на вице-президента США. Украинский лидер также обвинил Вэнса в проявлении неуважения из-за слов о «пропагандистских турах» по стране для западных лидеров.

