Во Франции прокомментировали идею поднять налоги ради сокращения дефицита бюджета

Байру: Повышение налогов ради сокращения дефицита бюджета нецелесообразно

Повышение налогов ради сокращения дефицита бюджета Франции нецелесообразно. Так прокомментировал идею поднять сборы премьер-министр Франции Франсуа Байру, его слова приводит РИА Новости.

Представитель властей отметил, что Франция сталкивается с нехваткой бюджета из-за недостаточных объемов производства по сравнению с другими странами Евросоюза и США.

«Мы не производим достаточно и не работаем достаточно. Мы тратим слишком много бюджетных средств по сравнению с нашими доходами, но эти траты неэффективны», — пояснил он.

В то же врем поднимать налоги или прибегать к дополнительным займам для борьбы с дефицитом не стоит: Франция уже является страной с самой высокой ставкой обязательных сборов, налогов и пошлин всех видов в мире, добавил Байру. При этом внешний долг уже составляет порядка 50 тысяч евро на каждого француза.

«Он превысил 110 процентов ВВП и составил 3,3 триллиона евро. В будущем году его обслуживание составит 62 миллиарда евро, и 100 миллиардов — к 2029 году. Эта ситуация является серьезной угрозой для нашей независимости», — отмечает чиновник.

Глава Минфина Франции Эрик Ломбар заявил, что налоги для наиболее обеспеченной части французов, которые в 2025 году временно подняли ради сокращения бюджетного дефицита, могут оставить на повышенном уровне навсегда. Он подчеркнул, что хочет видеть постоянным вклад от богатых французов. Поэтому он допустил увеличение налогов для богатых на постоянной основе.