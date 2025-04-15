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15:07, 15 апреля 2025Бывший СССРЭксклюзив

Военный эксперт оценил число оставшихся танков Abrams у ВСУ

Военный эксперт Матвийчук оценил число уцелевших танков Abrams у ВСУ
Дмитрий Сперанский
Дмитрий Сперанский (корреспондент)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

В составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) остается около 30 американских танков Abrams, из них на ходу не более 22 единиц. Об этом «Ленте.ру» сообщил военный эксперт Анатолий Матвийчук.

«Я полагаю, что где-то около 30 танков Abrams осталось в составе ВСУ. По тем данным, которыми располагаю, где-то 20-22 танка на ходу, остальные в ремонте, непригодные для использования», — сказал Матвийчук.

Говоря об остальной западной технике на вооружении у ВСУ, он отметил, что техника изношенная, особенно немецкие гаубицы PzH 2000. По его данным, они требуют замены стволов и отправляются на ремонт в Польшу.

«На сегодняшний день укомплектованность западной техникой, по оценкам самих ВСУ, составляет не более 20-25 %», — уточнил эксперт.

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что ВСУ бросили танк Abrams на прорыв в Белгородскую область. По данным авторов проекта, в ходе отражения атаки основные брошенные на прорыв силы ВСУ были уничтожены. При этом Abrams развернулся и отступил.

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