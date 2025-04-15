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12:31, 15 апреля 2025Россия

ВСУ бросили Abrams на прорыв в Белгородскую область

«РВ»: ВСУ бросили танк Abrams на прорыв в Белгородскую область
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили танк Abrams на прорыв в Белгородскую область. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Об активизации украинских войск в российском приграничье стало известно 15 апреля.

По данным «РВ», в ходе отражения атаки основные брошенные на прорыв силы ВСУ были уничтожены. При этом Abrams развернулся и отступил, отмечает канал.

Ранее было опубликовано видео отражения атаки ВСУ в белгородском приграничье. На нем видно, как беспилотники уничтожают подбитую технику.

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