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20:38, 15 апреля 2025Бывший СССР

Командование ВСУ уличили в совещаниях на гражданских объектах

РИА Новости: Командиры ВСУ часто собираются на совещания на гражданских объектах
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Volodymyr Pavlov / Reuters

Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) часто собираются на совещания на гражданских объектах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в пророссийском подпольном движении Stop Grave.

«По поводу сборов на гражданских объектах — это сплошь и рядом. Военные объекты [используются] только для сборов рядового состава, военные высокопоставленные всегда собираются среди мирных граждан», — рассказал собеседник агентства.

Представитель движения добавил, что у пророссийского подполья есть «масса подтверждений» данной информации. По его словам, они были получены в ходе слежки за украинскими военными.

Ранее координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев раскрыл действия командования ВСУ в момент удара армии России по Сумам 13 апреля. Он сообщил, что украинские военнослужащие привезли планы военных действий для их обсуждения с иностранными коллегами.

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