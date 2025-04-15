РИА Новости: Командиры ВСУ часто собираются на совещания на гражданских объектах

Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) часто собираются на совещания на гражданских объектах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в пророссийском подпольном движении Stop Grave.

«По поводу сборов на гражданских объектах — это сплошь и рядом. Военные объекты [используются] только для сборов рядового состава, военные высокопоставленные всегда собираются среди мирных граждан», — рассказал собеседник агентства.

Представитель движения добавил, что у пророссийского подполья есть «масса подтверждений» данной информации. По его словам, они были получены в ходе слежки за украинскими военными.

Ранее координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев раскрыл действия командования ВСУ в момент удара армии России по Сумам 13 апреля. Он сообщил, что украинские военнослужащие привезли планы военных действий для их обсуждения с иностранными коллегами.