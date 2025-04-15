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13:12, 15 апреля 2025Бывший СССР

Подполье раскрыло действия командиров ВСУ в момент удара по Сумам

Командование ВСУ в момент удара по Сумам обсуждало планы действий с иностранцами
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) в момент удара по Сумам обсуждало планы боевых действий с иностранными коллегами. Об этом заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«На месте удара в Сумах было не только награждение. Привезли планы военных действий, знакомиться должны были иностранцы и украинские военные», — раскрыл Лебедев.

Представитель пророссийского подполья добавил, что ВСУ «нагло пригласили толпу гражданских». По словам Лебедева, она использовалась украинскими военными в качестве живого щита.

13 апреля депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что по центру города Сумы был нанесен удар. Парламентарий сообщила, что он пришелся по скоплению украинских военных.

Позднее Минобороны России рассказало, что армия РФ нанесла удар по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы «Северск» ВСУ. Для этого были использованы оперативно-тактические ракеты «Искандер-М».

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