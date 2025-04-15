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09:23, 15 апреля 2025Путешествия

Вылетевший из Минвод самолет вернулся в аэропорт из-за разгерметизации

Российский самолет вылетел из Минвод в Екатеринбург и вернулся в аэропорт
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Российский пассажирский самолет, вылетевший из Минвод, вернулся в аэропорт из-за разгерметизации салона. Об этом сообщает Telegram-канал AVIAINCIDENT.

Известно, что борт авиакомпании «Россия» направлялся в Екатеринбург. В комментариях к публикации пользователи пишут, что всех пассажиров расселили в отели. Не уточняется, на какое время отложили рейс.

Ранее другой самолет авиакомпании Air France вернулся в аэропорт вылета в Париже из-за пассажира, который потерял телефон. Уточняется, что борт вылетел в Пуэнт-а-Питр в Гваделупе 21 марта и должен был провести в небе девять часов.

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