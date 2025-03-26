Самолет вернулся в аэропорт вылета из-за потерявшего телефон пассажира

Самолет Air France вернулся в Париж из-за потерявшего телефон пассажира

Самолет авиакомпании Air France вернулся в аэропорт вылета в Париже из-за пассажира, который потерял телефон. Об этом сообщает The Standard.

Уточняется, что борт вылетел в Пуэнт-а-Питр в Гваделупе 21 марта и должен был провести в небе 9 часов. Однако примерно на четверти пути один из путешественников заметил, что его смартфон пропал. Борт сделал петлю у западного побережья Франции и вернулся в столицу. Спустя 20 минут после посадки он вылетел вновь.

Ранее пилот авиакомпании United Airlines забыл паспорт и сорвал рейс из Лос-Анджелеса в Шанхай. Уточняется, что нештатная ситуация произошла в субботу, 22 марта.