Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:13, 26 марта 2025Путешествия

Самолет вернулся в аэропорт вылета из-за потерявшего телефон пассажира

Самолет Air France вернулся в Париж из-за потерявшего телефон пассажира
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Charles Platiau / Reuters

Самолет авиакомпании Air France вернулся в аэропорт вылета в Париже из-за пассажира, который потерял телефон. Об этом сообщает The Standard.

Уточняется, что борт вылетел в Пуэнт-а-Питр в Гваделупе 21 марта и должен был провести в небе 9 часов. Однако примерно на четверти пути один из путешественников заметил, что его смартфон пропал. Борт сделал петлю у западного побережья Франции и вернулся в столицу. Спустя 20 минут после посадки он вылетел вновь.

Ранее пилот авиакомпании United Airlines забыл паспорт и сорвал рейс из Лос-Анджелеса в Шанхай. Уточняется, что нештатная ситуация произошла в субботу, 22 марта.

    Обсудить
    Последние новости

    Военкор Первого канала погибла при взрыве мины в Белгородской области. Ранен оператор. Что об этом известно?

    Минобороны обвинило ВСУ в ударе по третьему за сутки энергообъекту в России

    Мишустин рассказал депутатам о росте ВВП

    В России ответили на слова Трампа о затягивании согласования прекращения огня

    Минобороны сообщило об атаке украинского БПЛА на энергообъект в российском регионе

    В Киев прибыл глава МИД одной из стран НАТО

    Минобороны сообщило о попытке ВСУ атаковать хранилище газа в Крыму

    Российского контрактника отправили в колонию на четыре года за уличную поножовщину

    Митрополит заявил о мечтающих «оказаться на передовой» российских мальчишках

    В Киеве мобилизовали отца-одиночку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше