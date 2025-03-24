Пассажирский самолет развернулся в небе из-за забывшего паспорт пилота

Пилот United Airlines забыл паспорт и сорвал рейс из Лос-Анджелеса в Шанхай

Пилот авиакомпании United Airlines забыл паспорт и сорвал рейс из Лос-Анджелеса в Шанхай. Об этом сообщает Dimsum Daily.

Уточняется, что нештатная ситуация произошла в субботу, 22 марта. Из-за оплошности пилота самолету пришлось развернуться в небе примерно через три часа полета и совершить посадку в Сан-Франциско. Там пассажирам выдали талоны на питание на сумму 15 долларов (около 1,2 тысячи рублей), пока перевозчик занимался заменой экипажа.

Как пишет издание, финансовые последствия изменения маршрута Boeing 777-300ER оказались значительными. Кроме того, инцидент повлиял на расписание обратных рейсов.

Ранее самолет другой авиакомпании, Delta Air Lines, с десятками пассажиров на борту объявил чрезвычайную ситуацию и развернулся над Атлантическим океаном. Во время полета пилоты заметили «механическую проблему с обогревом окна кабины экипажа».

