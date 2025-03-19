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11:59, 19 марта 2025Путешествия

Самолет с десятками пассажиров объявил чрезвычайную ситуацию и развернулся над Атлантикой

Самолет Delta объявил чрезвычайную ситуацию и развернулся над Атлантикой
Алина Черненко

Фото: Unsplash

Самолет авиакомпании Delta Air Lines с десятками пассажиров на борту объявил чрезвычайную ситуацию и развернулся над Атлантическим океаном. Об этом сообщает таблоид Daily Mail (DM).

Инцидент произошел во вторник, 18 марта, с лайнером, летевшим из Лондона в Нью-Йорк. Во время полета пилоты заметили «механическую проблему с обогревом окна кабины экипажа». Командир воздушного судна принял решение перенаправить борт в ирландский аэропорт Шеннон.

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Там самолет совершил благополучную посадку. Никто из 129 пассажиров и 12 членов экипажа не пострадал. Представители перевозчика извинились перед путешественниками за задержку.

В начале марта самолет этой же авиакомпании вернулся в аэропорт вылета в США из-за запаха дыма на борту. Вскоре после взлета экипаж доложил о наличии в салоне неизвестных паров.

Вот это да!
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