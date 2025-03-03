Пилоты пассажирского самолета объявили чрезвычайную ситуацию из-за запаха дыма

NBC News: Самолет Delta вернулся в аэропорт вылета из-за запаха дыма в салоне

Самолет авиакомпании Delta вернулся в аэропорт вылета в США из-за запаха дыма на борту. Об этом сообщает NBC News.

Уточняется, что инцидент произошел утром 2 марта с лайнером, летевшим из Бостона в Новый Орлеан. Вскоре после взлета экипаж доложил о наличии в салоне неизвестных паров. Пилоты объявили чрезвычайную ситуацию и решили вернуться в международный аэропорт Логан.

Там Airbus A220 благополучно приземлился, никто из 92 пассажиров рейса не пострадал. Федеральное управление гражданской авиации США начало расследование произошедшего.

Ранее пассажирский самолет другой иностранной авиакомпании, Qantas, экстренно сменил курс из-за дыма в кабине пилотов. Экипажу пришлось вернуться в аэропорт вылета в Сиднее, где борт встретили аварийно-спасательные службы.

