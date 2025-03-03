Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:24, 3 марта 2025Путешествия

Пилоты пассажирского самолета объявили чрезвычайную ситуацию из-за запаха дыма

NBC News: Самолет Delta вернулся в аэропорт вылета из-за запаха дыма в салоне
Алина Черненко

Фото: Kirby Lee-USA TODAY Sports / Reuters

Самолет авиакомпании Delta вернулся в аэропорт вылета в США из-за запаха дыма на борту. Об этом сообщает NBC News.

Уточняется, что инцидент произошел утром 2 марта с лайнером, летевшим из Бостона в Новый Орлеан. Вскоре после взлета экипаж доложил о наличии в салоне неизвестных паров. Пилоты объявили чрезвычайную ситуацию и решили вернуться в международный аэропорт Логан.

Материалы по теме:
«Люди понимали, что умрут, и выли» Россиянка оказалась единственной выжившей в авиакатастрофе. Что ей пришлось пережить?
«Люди понимали, что умрут, и выли»Россиянка оказалась единственной выжившей в авиакатастрофе. Что ей пришлось пережить?
24 августа 2021
«Я себя героем нисколько не ощущаю» Посадившие самолет на кукурузное поле пилоты стали Героями России
«Я себя героем нисколько не ощущаю»Посадившие самолет на кукурузное поле пилоты стали Героями России
16 августа 2019

Там Airbus A220 благополучно приземлился, никто из 92 пассажиров рейса не пострадал. Федеральное управление гражданской авиации США начало расследование произошедшего.

Ранее пассажирский самолет другой иностранной авиакомпании, Qantas, экстренно сменил курс из-за дыма в кабине пилотов. Экипажу пришлось вернуться в аэропорт вылета в Сиднее, где борт встретили аварийно-спасательные службы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Человека просто растерзали». Блиновскую приговорили к пяти годам колонии. «Королева марафонов» отказалась от последнего слова

      В Белом доме назвали неприемлемым затягивание конфликта на Украине

      Раскрыта ключевая ошибка Зеленского при общении с Вэнсом

      Фура врезалась в жилой дом в российском регионе

      Желание Трампа вывести войска США из Европы оказалось не связано с Россией

      Из желудка больной собаки вытащили 24 носка и несколько кусков ткани

      СБУ начала расследование в отношении Григория Лепса

      Суд зачел в срок Блиновской проведенное в СИЗО и под домашним арестом время

      Военкор сделал три вывода из видео с «бойцом-терминатором» под огнем ВСУ

      Раскрыто последствие визита Шойгу в Китай для США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше