Захарова заявила о возрождении евронацизма

Захарова: На наших глазах возрождается евронацизм

В Европе происходит возрождение евронацизма. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Если это так, то на наших глазах возрождается евронацизм. Так фашисты 80 лет назад заставляли отказываться от своей Родины, этноса, веры тех, кого считали "людьми второго сорта"», — написала она.

Так Захарова прокомментировала информацию, что Сербии могут отказать во вступлении в ЕС, если президент страны Александр Вучич посетит парад Победы в Москве 9 мая.

Ранее появилась информация, что на парад на Красной площади в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне прибудут, как ожидается, более 20 руководителей государств и правительств. Среди них: президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, белорусский лидер Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян и другие.