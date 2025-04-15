Зарубившая своих троих детей россиянка признала вину и отказалась от дачи показаний

Убившая детей в Канске рассказала, что задушила дочь, а двух сыновей зарубила

Расправившаяся с тремя детьми в Канске женщина признала вину. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

По данным канала, обвиняемая рассказала, что придушила дочь, а двух сыновей зарубила. Она признала вину, но от дачи показаний отказалась. Объяснить мотивы мать не смогла.

Ранее фигурантка рассказала, что не смогла расправиться с четвертым ребенком. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ. 4-летняя девочка, 9-летний и 7-месячный мальчики были обнаружены с ранами, несовместимыми с жизнью, в частном доме по улице Герцена.