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13:55, 15 апреля 2025Силовые структуры

Зарубившая своих троих детей россиянка признала вину и отказалась от дачи показаний

Убившая детей в Канске рассказала, что задушила дочь, а двух сыновей зарубила
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Расправившаяся с тремя детьми в Канске женщина признала вину. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

По данным канала, обвиняемая рассказала, что придушила дочь, а двух сыновей зарубила. Она признала вину, но от дачи показаний отказалась. Объяснить мотивы мать не смогла.

Ранее фигурантка рассказала, что не смогла расправиться с четвертым ребенком. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ. 4-летняя девочка, 9-летний и 7-месячный мальчики были обнаружены с ранами, несовместимыми с жизнью, в частном доме по улице Герцена.

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